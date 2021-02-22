اليوم السابع
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أمين الفتوى يدعو للتبرع لتطوير القرى: بابا من أبواب الزكاة والصدقة الجارية

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:00 م
أمين الفتوى يدعو للتبرع لتطوير القرى: بابا من أبواب الزكاة والصدقة الجارية الافتاء المصرية
إبراهيم سعيد

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دعا الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية المواطنين إلى تكاتف الشارع سواء من خلال الدعم المعنوى أو المادى من خلال الصدقات والزكاة بأنواعها للمشاركة في هذا العائد المثمر لمشروع تطوير القرى المصرية، الذي يعود بالنفع على الإنسان وهو المقصود فى الإسلام بالتشريع والهديان، وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: "هذا باب كبير من أبواب الخير وباب لانفاق الأموال في محلها لجني الثواب". 
 
مؤكداً أن التبرع لهذا المشروع جائز قطعاً دينياً لأنه يولي إهتمام بالأسر في الريف للنهوض بمعيشتهم وزيادة تعليمهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم ولأنه يصب في دعمهم في شؤون الحياه الخاصة بهذه الأسر القاطنة في الريف، مؤكداً أن الإسهام  في بناء المدارس والمستشفيات أيضاً يدخل ضمن الصدقة الجارية  . 
 
 
 

الدكتور خالد عمران

دار الافتاء المصرية

كلمة أخيرة

التبرع لتطوير القرى

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