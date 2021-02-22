أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت المباحث الجنائية بالقليوبية، من كشف لغز العثور على جثة شاب فوق سطح منزل بقرية كفر طحوريا التابعة لمركز شرطة شبين القناطر، حيث أوضحت التحريات أن المتوفى تلقى جرعة مخدرات زائدة.

وأكدت التحريات، أن الشاب مدمن يتعاطى مواد مخدرة، وتوفى إثر تناول جرعة زائدة، وتم نقله لمشرحة مستشفى شبين القناطر، تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص فوق سطح منزل بقرية كفر طحوريا بدائرة مركز شبين القناطر.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل. م" 35 سنة، متوفى منذ يومين تقريبا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ذلك.

كما كشفت تحريات النقيب حسام الحسيني، معاون أول مباحث المركز، أن المتوفى لا يسكن في المنطقة، ويعيش في محافظة أخرى وأنه يأتي إلى القرية نهاية الأسبوع ويتركها.