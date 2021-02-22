اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م
أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها سرقة منزل - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، غموض واقعة سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز لاب توب، من داخل منزل بدائرة قسم قها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وتحرر محضر بقسم شرطة قها، وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور قسم قها، بورود بلاغا، من المدعو "أ.أ"، موجه بالتربية والتعليم، باكتشافه سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز لاب توب، ووجود كسر بباب الشقة.

وجرى اخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من "م.ا"، و"م. ش"، و"م. م"، جيران المجنى عليه، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث قاموا بكسر باب الشقة وسرقتها، وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

سرقة شقة

قسم شرطة قها

سرقة لاب توب

مديرية امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة بجوار مدرسة ببنها: جرعة مخدرات زائدة السبب

السبت، 20 فبراير 2021 08:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة