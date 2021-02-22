أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، غموض واقعة سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز لاب توب، من داخل منزل بدائرة قسم قها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وتحرر محضر بقسم شرطة قها، وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور قسم قها، بورود بلاغا، من المدعو "أ.أ"، موجه بالتربية والتعليم، باكتشافه سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز لاب توب، ووجود كسر بباب الشقة.

وجرى اخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من "م.ا"، و"م. ش"، و"م. م"، جيران المجنى عليه، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث قاموا بكسر باب الشقة وسرقتها، وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.