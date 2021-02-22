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أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص
أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها اغتصاب - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 4 عاطلين متهمين باغتصاب فتاة 21 عاما وسط الزراعات بقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها فى القليوبية، وتركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين، ونقل الأهالي الفتاة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على فتاة "21 عاما" في حالة إعياء شديد، وسط الزراعات المتاخمة لقرية وروره دائرة مركز بنها.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقل العميد خالد المحمدى رئيس المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 ذئاب بشرية، استدرجها أحدهم بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها في تنظيف الشقة، وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجني عليها.

وفي الطريق تواصل مع ثلاثة آخرين من أصدقائه، ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى الزراعات لمتاخمة لقرية ورورة، وما أن حضر باقي المتهمين اغتصبوها بوحشية، وتركوها فى حالة إعياء شديد حتى عثر عليها الأهالى، ونقلوها للمستشفى، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

اغتصاب فتاة

مركز شرطة بنها

مديرية امن القليوبية

قرية ورورة

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