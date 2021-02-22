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أمطار تصل للسيول وعودة الشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الجمعة

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:28 م
أمطار تصل للسيول وعودة الشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الجمعة تقرير الأرصاد
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من غد الثلاثاء 23 فبراير 2021 إلى الجمعة 26 فبراير 2021.
 

 يوم الثلاثاء 23 فبراير:

أمطار متوسطة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) على فترات متقطعة (70% تقريبا) قد تغزر أحيانا

 أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - العربية - المنوفية - الشرقية تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش) فترات متقطعة (80% تقريبا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء

 أمطار متوسطة: على مناطق من (مطروح - سيدى عبد الرحمن - الضيعة) تكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة (50% تقريبا).

أمطار متوسطة: على مناطق من (راس سدر - الزعفرانة - رأس غارب - الفيوم - پنى سويف - المنيا) تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة (60% تقريبا).

 نشاط الرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 تحسن تدريجى فى الأحوال الجوية وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء 24 فبراير 2021
 

يوم الأربعاء 24 فبراير:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبا).

 أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط - بورسعيد. العريش- رأس سدره - الطور) على فترات متقطعة (40% تقريبا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من الزعفرانة - رأس غارب الغردقة - القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبا).

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد
 

 يوم الخميس 25 فبراير:

 أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.
 

 يوم الجمعة 26 فبراير:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة يتم تحديث التنبؤ يوميا.



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