اليوم السابع
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أمسية موسيقية إنجليزية فى مكتبة الإسكندرية السبت المقبل

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:15 م
أمسية موسيقية إنجليزية فى مكتبة الإسكندرية السبت المقبل مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تُقدِّم أوركسترا مكتبة الإسكندرية التابعة لمركز الفنون بقطاع التواصل الثقافى بالمكتبة حفلاً موسيقيًا تحت عنوان: "أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات" بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك فى تمام السابعة مساء يوم السبت 27 فبراير على المسرح الكبير بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.

يُشارك بالحفل صوليست الهارب منى واصف، ويتضمن برنامج الحفل أعمال الأوركسترا الوترى لأشهر المؤلفين الموسيقيين الإنجليز فى العصور المختلفة من الباروك إلى القرن العشرين، كما يتضمن أعمالاً تُقدَّم لأول مرة بالإسكندرية.

 

 

 


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