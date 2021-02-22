ألمانيا تحث إيران على الامتثال الكامل للاتفاق النووى

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع قوى عالمية وهو ما قال إنه في مصلحة طهران.

وفي كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف أشار ماس إلى استعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق، وأضاف "من مصلحة إيران أن تغير المسار الآن قبل أن يتضرر الاتفاق بشكل لا يمكن إصلاحه".

وقال ماس إن ألمانيا تتوقع "امتثالا كاملا وشفافية كاملة وتعاونا كاملا" من إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عاد رئيسها رافائيل جروسي أمس الأحد من رحلة إلى طهران.