أسعار النفط تسجل 63.46 دولار لبرنت و59.71 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 63.46دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 55 سنتا أو ما يوازي 0.9%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.71 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 47 سنتا أو ما يوازي0.8%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا وفقا لرويترز وتلقت الأسعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت بواقع عشرة دولارات، مع توقعات بأن يصل إلى 70 دولارا في الربع الثاني و75 في الربع الثالث.

رفع جولدمان كوموديتيز ريسيرش توقعاته لسعر نفط برنت الخام عشرة دولارات للربعين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات أقل للمخزونات، وارتفاع هوامش تكلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة ويتوقع البنك الأمريكي أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.

وقال جولدمان في مذكرة بتاريخ أمس الأحد "نعتقد أن استعادة التوازن بهذه الوتيرة الأسرع خلال ما كان من المتوقع أن تكون أيام الشتاء المظلمة سيعقبها عجز آخذ في التزايد هذا الربيع في الوقت الذي سينتعش فيه الطلب بوتيرة أسرع من العرض، مما يمهد الساحة لسوق حاضرة تتسم بالشح"، ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميا بحلول أواخر يوليو 2021 مقابل توقعاته السابقة لأغسطس 2021.