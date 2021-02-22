أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-2-2021 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 فبراير2021 في مصر وكذلك على المستوي العالمي، حيث يسجل الذهب اليوم 786 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 674 جنيها.



عيار 24 سجل 900 جنيها.



عيار 21 سجل 786 جنيها.



الجنيه الذهب يسجل 6288 جنيها.



وقال ممدوح عبد الله أحد منتجي الذهب، أن السعر العالمى للذهب ارتفع من 1780 دولار إلى 1798 دولار وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليرتفع مجددا بعد أسبوع حافل بالتراجعات الكبيرة، التي سجلت عالميًا أكثر من 50 دولارا ومحليا حوالى 16 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الذهب يحاول الآن تعويض خسائره التى مُنى بها على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، ويبدو أن الذهب قد يرتفع مجددا فى تعاملات غدا الثلاثاء، لكن لن يكون ارتفاع كبير لعدد من الأسباب أهمها أن جاذبية السندات لا تزال تؤثر على قرارات المستثمرين، وكذلك لأن الدولار يشهد انتعاشه جزئية ومن ثم تكاليف حيازة الذهب قد تكون أعلى بقليل.