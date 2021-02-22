أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 22-2-2021 وفقا للأسعار المعلنة بسوق الجملة بـ6 أكتوبر، وقال حسن الفيومي تاجر خضروات بالسوق إن جميع الأصناف مستقرة بالسوق المحلى، مشيرا إلى أن سعر الطماطم يتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وأن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه.

وأشار الفيومي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وأن جميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو، وأصناف الفلفل البلدى الحامي والرومي فيتراوح بين 2-4 جنبهات للكيلو، بينما سجلت أسعار الملوخية 2-5 جنيهات للكيلو والكوسة، 1.5-4 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو. َ