70 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على حرائق دمرت 790 هكتار من الغطاء النباتى فى فرنسا

كتب أحمد علوى

واصل اليوم الاحد ما يقرب من 70 رجل إطفاء، العمل في إقليم الباسك الفرنسي، للسيطرة على حرائق جبلية دمرت 790 هكتارا من الغطاء النباتي، دون التسبب فى وقوع ضحايا.

واشتعلت حرائق في بؤر مختلفة من الغطاء النباتي على ارتفاعات على سفح الجبل، أمس السبت، أججتها رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر فى الساعة، وقد هرع 170 رجل إطفاء لمحاولة السيطرة عليها، وفقا لوكالات الانباء.

وأعلنت السلطات المحلية الأحد، أن الإطفائيون تمكنوا من إخماد واحدة من بؤرتين رئيسيتين اشتعلتا السبت قرب الحدود الإسبانية، والسيطرة على الثانية التي ما زالت قيد المراقبة، لكن بعض المناطق المرتفعة ما زال يتعذر الوصول إليها لإخمادها.

ولم تسجل أي إصابات، لكن تم إجلاء حوالي 70 متنزهاً كإجراء احترازي، السبت، كما دعا عناصر من الدرك مجموعات أخرى كانت في طريقها إلى المكان للعودة أدراجها.

وقال المصدر نفسه، إن النيران دمرت فقط حظيرة وزريبة غنم خاليتين.

وفتح تحقيق لتحديد مصدر الحرائق، ومن المحتمل أن تكون إحدى البؤرتين الرئيسيتين من منطقة نبرة في إسبانيا المجاورة.