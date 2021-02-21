7 بروتوكولات تعاون فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار مع الجمعيات الأهلية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وقع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج 7 بروتوكولات تعاون بين الفرع والجمعيات الأهلية بمدينة سوهاج استهدفت البروتوكولات توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في جهود محو الأمية وعلى الأخص بحي غرب سوهاج، حيث تتضمن البروتوكولات قيام الجمعيات والمنتسبين إليها بفتح فصول لمحوية أمية المواطنين بحى غرب سوهاج صرح بذلك محمد السيد الدالى رئيس فرع محو الأمية بسوهاج.

وأضاف الدالى أنه سوف يتم تقديم حزمة من الحوافز للملتحقين بالفصول تشجيعا لهم على الانتظام في الحضور والتعلم وأن البروتوكولات تضمنت قيام الهيئة بتقديم مكافأة مالية قدرها ٣٥٠ جنيه عن كل دارس ناجح و تقديم الدعم الفني، للمعلمين والدارسين الملتحقين بالفصول.

وأشار الدالى أنه في إطار مشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج في مبادرة "حلوة الذرية بس مسئولية" نفذت إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمركز دار السلام وبحضور نائب رئيس المدينة ونائب مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج ومدير إدارة تعليم الكبار بدار السلام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وطبيب الوحدة الصحية ندوة تعريفية بالقضية السكانية ومخاطر الزيادة السكانية.

يذكر أن محمد الدالى، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، وبحضور المهندس لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا وإدارة التضامن الإجتماع ى بالبلينا خمس بروتوكولات تعاون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار مع عدد من الجمعيات.

جاء التوقيع إتساقا مع السياسة العامة للهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الجهود الهادفة لخفض معدلات الأمية بالمحافظة لما لهذه الجهود من أثر إيجابي في العديد من قضايا التنمية وعلى الأخص القضية السكانية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً برفع معدلات الوعى.

ويستهدف هذه البروتوكولات تعليم المواطنين الأميين وبخاصة مستفيدى برنامج تكافل وكرامة وذلك في نطاق عمل كل جمعية ويتضمن البروتوكول تقديم الهيئة العامة لتعليم الكبار لصور عديدة من الدعم الفني لفصول محو الأمية المقرر فتحها من خلال هذه البروتوكولات فضلاً عما تقدمه من حوافز مادية للمعلمين والجهات الشريكة وذلك لتحقيق معدلات أداء متميزة.