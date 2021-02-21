6 طرق للتعامل مع اكتئاب كورونا..منها ممارسة هوايتك

كتب - محمود جلال

تزايدت حالات الاكتئاب بسبب انتشار فيروس كورونا، ويمكن أن يكون الاكتئاب مهددًا للحياة عندما يؤدي للانتحار، لذا من المهم فهم أسبابه وكيفية تحديده والخطوات التي يمكننا اتخاذها لمواجهته، فيما يلي بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها للتعامل مع اكتئاب فيروس كورونا، وفقًا لموقع medicalxpress.

طرق التعامل مع اكتئاب كورونا



احصل على مساعدة من طبيب نفسي

يمكنك ببساطة أن تسأل الأصدقاء أو العائلة عما إذا كان بإمكانهم التوصية بأي معالج نفسي للتعامل مع اكتئاب كورونا، توجد مواقع متخصصة في مساعدة الأشخاص في العثور على معالجين نفسيين.

أضف الأشياء الصغيرة الجيدة إلى حياتك

في حين أن العلاج النفسي الاحترافي مثالي، فما الذي يمكن أن يفعله الناس عندما يرون مزاجهم ينخفض، من المهم البدء في إضافة أشياء صغيرة إلى حياتك تستمتع بها، لمحاربة مشاعر العجز التي غالبًا ما تصاحب الاكتئاب.



القراءة

كما يجب أن تخطط لأنشطة صغيرة يوميًا تتيح قدرًا معتدلًا من المتعة والإنجاز (على سبيل المثال، القراءة وتنظيف مكتبك ورسم صورة وتصفيف شعرك)، كما إن جدولة النشاط فعالة للغاية في البداية مع الاكتئاب.

ابحث عن طرق للعناية بجسمك

أحد أفضل علاجات الاكتئاب هو ممارسة الرياضة البدنية، في حين أن عدم ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى أعراض الاكتئاب، خاصة خلال هذا الوقت الصعب، من المهم أن تعتني بجسدك.



ممارسة الرياضة البدنية

كما يعرف كيف تؤثر صحته الجسدية على مزاجه ؛ لذلك ، فقد حرص على الحفاظ على روتين الرعاية الذاتية، مثل الحصول على قسط كاف من النوم ، وتناول الطعام بشكل جيد، والخروج عندما يكون ذلك ممكنًا وكل ذلك مرتبط بمنع الاكتئاب، ووجد أنه على الرغم من الحاجة إلى إجراء تعديلات على روتين الرياضي بسبب الوباء ، فإن بعض هذه التغييرات كانت إيجابية.

ممارسة هوايتك

ومن المهم إحراز تقدم في الأهداف الشخصية، مثل لعب البيانو أو لعب الجولف، بينما كان من الصعب أحيانًا العثور على الدافع والطاقة عند الاكتئاب، فقد وجد طرقًا لخداع نفسه للبدء، الأمر الذي لم يساعده فقط على الاقتراب من أهدافه، بل حسن مزاجه.



البيانو

تمارين التأمل والتعاطف مع الذات

في بعض الأحيان، تعترض الأفكار السلبية الطريق، ربما تشعر أنك لا تستحق أن تفعل أشياء لطيفة لنفسك أو أنك لست جيدًا بما يكفي لتحقيق أهدافك لذلك، يقترح ليو ممارسة التعاطف مع الذات، بعد كل شيء، كما نحن نمر بجائحة عالمية ولن نكون أفضل نسخ لأنفسنا وأكثرها إنتاجية وهذا جيد، و العطاء للآخرين هو ترياق لإحساس العجز الذي نشعر به جميعًا الآن، ويمنحنا إحساسًا أكبر بالترابط، و بالتأكيد شيء يساعدنا حتى كما يساعد الآخرين.



شعور التأمل

تواصل مع الآخرين

يؤكد خبراء الطب بأمريكا على أهمية التواصل مع الآخرين لمنع الاكتئاب، يجب على الأشخاص المصابين بالاكتئاب بذل جهد للاتصال بأصدقائهم القدامى أو أفراد أسرتهم، أو أخذ رفقة في نزهاتك (إذا كان بإمكانك التنزه)، أو الانخراط بطرق أخرى مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم، كما يعتبر الدعم الاجتماعي يقطع شوطًا طويلاً ، حتى في مواجهة الكوارث الطبيعية ، لأن تجربة شيء ما معًا تخلق التواصل والتفاهم.