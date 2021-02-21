%0.8 مكاسب أسبوعية لبرنت بالأسواق العالمية.. 0.4% خسائر للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار خام برنت الآجلة المكاسب الأسبوعية الخامسة لها علي التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخسائر الأسبوعية الأولي لها في ثلاث أسابيع، منخفضة بمقدار 0.4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط،62.91 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.24 دولار للبرميل عند التسوية الجمعة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، قبل الطقس البارد، إذ تراجعت المخزونات 7.3 مليون برميل إلى 461.8 مليون برميل وهو أدنى مستوياتها منذ مارس .

ويتجه الاهتمام أيضا إلى زيادة وشيكة في إمدادات النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن منتجي المجموعة سيخففون على الأرجح قيودا على الإمدادات بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار.