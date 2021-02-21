وكيل تعليم بورسعيد يستعرض خطة استكمال الدراسة والتقييم للطلاب بجميع المراحل

بورسعيد - محمد عزام

استعرض الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، خطة استكمال الفصل الثانى من العام الدراسى الحالى 2020-2021 والتقييم للطلاب بجميع المراحل التعليمية وذلك بمركز التطوير التكنولوجى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه تم مناقشة التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لإجراء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسى الحالى التى تم إرجاؤها وفقا لمستجدات الموقف لخطة الدولة الشاملة وللإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أنه تم استعراض خطة عودة الدراسة بجميع المدارس بكل المراحل التعليمية على مستوى المحافظة لاستكمال الفصل الثانى من العام الدراسى الحالى وفقا للضوابط المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم وكذلك ضوابط انتظام حضور المعلمين والعاملين واستئناف العمل بمجموعات التقوية المدرسية.

وأشار "باهي"، إلى أن عودة الطلاب للمدارس ستكون اختيارية بالنسبة لولى الأمر بعد إقراره كتابيا وذلك حسب تعليمات الوزارة منوها إلى أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ستكون إلكترونية بالمدارس للطلاب الذين لديهم التابلت المدرسى وورقية لمن لا يمتلكونه.

جاء ذلك بحضور وكيل المديرية ومديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية وإدارات المراحل التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم.