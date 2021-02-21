وزير القوى العاملة: 190 ألف وثيقة تأمين للعمالة الغير منتظمة والصيادين

كتب- أحمد صلاح العزب

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تم عمل 190 ألف وثيقة تأمين على مستوى الجمهورية للعمالة الغير منتظمة وتم إضافة الصيادين إلى تلك الوثائق بقواعد البيانات الرسمية لرعايتهم.

وتابع سعفان خلال تصريحات تليفونية لقناة الحياة، أنه قد وقع الاختيار على الصيادين لتسليمهم وثائق التامين لوجود الكثير من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها، مشيرا إلى أن 400 ألف جنيه تعويض في حالة الكلى والجزئى والوفاة لصاحب الوثيقة التأمينية.

وواصل وزير القوى العاملة قائلا إن هناك تكاتف وتكامل بين كل وزارات الدولة لمنح كل جوانب الرعاية للعمالة الغير منتظمة، مضيفا أنه يتم استهداف الفئة الحقيقية من العمالة والصيادين وبصدد إنشاء قاعدة بيانات شرطها الأساسى هو اخذها من أماكن العمل، مؤكدا على أن الدولة المصرية قررت الاهتمام بالتغطية التأمينية للعمالة الغير منتظمة دون النظر إلى التكلفة.