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وزير العدل يعزل نفسه بعد إصابته بكورونا منذ أيام

الأحد، 21 فبراير 2021 10:14 م
وزير العدل يعزل نفسه بعد إصابته بكورونا منذ أيام المستشار عمر مروان - وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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عزل المستشار عمر مروان وزير العدل نفسه فى منزله بعد إصابته بفيروس كورونا منذ 10 ايام، وتلقى بروتوكول العلاج الطبى لمدة 14 يوما.

وأصيب المستشار عمر مروان بفيروس كورونا فور عودته من المملكة العربية السعودية منذ نحو 10 ايام، وعقب استئنافه العمل بديوان عام الوزارة تبين أنه أصيب بفيروس كورونا وتبين إيجابية المسحة التى أجراها، فقرر عزل نفسه فى المنزل وتلقى بروتوكول العلاج.

وتسببت إصابة وزير العدل بفيروس كورونا فى تقديم اعتذار لمجلس النواب، عن حضور جلسة يوم الثلاثاء الماضى لظروف طارئة ، والتى كان مقررا أن يلقى فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.


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