اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران المدنى يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمرسى علم.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 06:12 م
وزير الطيران المدنى يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمرسى علم.. صور الوزير خلال الجولة
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مطار مرسى علم الدولى، والذي يعد أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد انتهاءالزيارة التي قام بها أمس لمطار الغردقة الدولى، وحيث رافقه فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وكان في استقبالهما اللواء طارق زادة مدير مطار مرسى علم. 
 
في بداية الجولة تفقد الوزير صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات وسيور الحقائب ومهبط الطائرات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنافذ الأسواق الحرة لشركة مصرللطيران بالمطار، كما تابع أنظمة المراقبة، للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة.
 
وخلال الجولة أشاد وزير الطيران المدني بدور جميع العاملين بمطار مرسي علم لحرصهم الشديد على الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، في ظل فيروس كورونا، واطمأن على جاهزية المطار، وتزويده بالكاميرات الحرارية المستخدمة للكشف عن درجة حرارة الركاب والعلامات الإرشادية داخل صالات المطار، وكذا الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى، من أجل ضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطار، مثمناً دور إدارة مطار مرسى علم الدولي في توفير كافة التسهيلات و الخدمات المقدمة للسائحين من مختلف دول العالم، خاصة أن المطار شهد الفترة الماضية استقبالعدد من رحلات الشارتر، وعلى متنها جنسيات مختلفة من السائحين .
 
 
 
من ناحية أخري وعقب وصوله مطار القاهرة أجري وزير الطيران المدني جولة تفقدية بمهبط الطائرات، كما تابع أعمال التطوير بمنطقة سيور، وتجميع الحقائب بصالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 وأجهزة الكشف الأمنى عن الحقائب CTX الجديدة، واطمأن على انتظام حركة التشغيل والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة  .
 
 
PHOTO-2021-02-21-17-38-56
PHOTO-2021-02-21-17-38-55
PHOTO-2021-02-21-17-38-53
 
PHOTO-2021-02-21-17-38-47
 
PHOTO-2021-02-21-17-38-46
 
PHOTO-2021-02-21-17-38-32 (1)
 
PHOTO-2021-02-21-17-38-31
 
PHOTO-2021-02-21-17-38-30
 
PHOTO-2021-02-21-17-38-22
 
PHOTO-2021-02-21-17-38-32

 


وزير الطيران

جولة موسعة

مطار القاهرة

اخبار المطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرا الطيران والسياحة فى زيارة لمطار الغردقة لمتابعة سير العمل .. صور

السبت، 20 فبراير 2021 01:58 م

"السياحة الروسية على الأبواب".. إعلان وزارة الطيران المدنى المصرى عودة الرحلات الروسية للغردقة وشرم الشيخ يعيد الأمل من جديد للعاملين بالنشاط السياحى.. نقيب المرشدين: نتمنى إعلانا رسميا من موسكو بالعودة

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:14 م

وزير الطيران يكرم البطل العالمى بيج رامى تقديرا لبطولاته.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 06:35 م

وزير الطيران المدنى يستقبل سفير البرازيل بالقاهرة

الخميس، 18 فبراير 2021 04:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة