وأضاف: "واثقون من أن اللقاح يعمل بفعالية ضد كل من السلالة القديمة .. وما تعرف بسلالة (كنت)، التي هي الآن المصدر الأساسي للعدوى في هذا البلد".

وأبدى هانكوك، في الوقت نفسه، عدم ثقته في فعالية اللقاح ضد السلالات التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا والبرازيل، مؤكدا فعالية التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية في خفض انتشار تلك السلالات في المملكة المتحدة، سواء من خلال تحسين وسائل تعقب الاختلاط مع المصابين بها أو من خلال التدابير الحدودية.