وزير الري يتفقد عددا من المشروعات في بورسعيد اليوم

بورسعيد - محمد عزام

يتفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، عددا من المشروعات بمحافظة بورسعيد. ومن المقرر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الري، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق لمناقشة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات، خاصة محطات تحلية المياه وتأهيل ترعة "التينة".

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.