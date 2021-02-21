اليوم السابع
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وزير الرى من بورسعيد : 30% زيادة بقيمة الأرض عقب تبطين الترع

الأحد، 21 فبراير 2021 01:34 م
وزير الرى من بورسعيد : 30% زيادة بقيمة الأرض عقب تبطين الترع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري
بورسعيد - محمد عزام

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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إن الأعمال الجارية فى تبطين الطرق سينتج عنها زيادة فى قيمة الأراضى المطلة عليها بنسبة من 20% إلى 30%.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال زيارته محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، أن ترعة التينة فى بورسعيد كان عرضها حوالى 5 أو 6 أمتار وبإعادة تصميمها وتبطين القرعة وتقليل عرضها، توافرت أراضى على جانبيها سيجرى استغلالها فى مشاريع شباب، وتوسعة الطرق.

وأكد وزير الرى، أن تبطين الترع يساهم فى تحسين البيئة ورفع جودة المياه التى أصبحت تصل لنهايات الترع، وعدالة فى توزيع المياه أول وأخر الترعة.

 

 


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