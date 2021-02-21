وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف انتهاكات الحوثيين فى تعز

كتب أحمد عرفة

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإريانى، اعتداء الحوثيين على مدينة تعز وسكانها واصفا ما فعله الحوثيين بجريمة حرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال وزير الإعلام اليمني، إن ميليشيات الحوثي تواصل استهداف المدنيين بنيران قناصتها والقصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة، والذي أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل حصار خانق تفرضه على محافظة تعز منذ ستة أعوام‏.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة البشعة باعتبارها جريمة حرب، والتدخل لوقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي بحق المدنيين والأطفال والنساء في مدينة تعز.