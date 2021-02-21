اليوم السابع
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وزيرة الصحة تتوجه غدا إلى الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل

الأحد، 21 فبراير 2021 10:05 م
وزيرة الصحة تتوجه غدا إلى الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح غدًا الإثنين، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لللإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل  الجديدة والتي انطلقت في محافظة الأقصر يوم الثلاثاء 17 من نوفمبر الجاري.
 
 
وأشار" مجاهد"، إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
 
 
يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6  محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

 


الصحة

التأمين الصحى الشامل

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