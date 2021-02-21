وزيرة التضامن تؤكد توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا بعيادات الصحة الإنجابية

كتب مدحت وهبة تصوير عمرو مصطفى

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم إنشاء عيادات"2 كفاية" استكمالا لخدمات الوحدات الصحية فى الريف،كما سيتم تجهيز عيادات صحة إنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وسيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من وزارة الصحة، لافتة إلى أنه سيتم تدريب الأطباء، حتى لو كانوا أطباء من المجتمع المدنى من قبل وزارة الصحة.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن معنية بتجهيز العيادات، ودفع تكلفة التشغيل للأطباء والممرضات داخل العيادات، وأن الخدمات الصحية التى يقدمها المجتمع المدنى من خلال عياداته ومستوصفاته ومستشفياته تتخطى 30% أو أكثر من الخدمة الصحية التى تقدم فى المجتمع الريفى.

وقالت القباج:"نستثمر فى الموجود ونقلل الوارد، لأن الأسرة التى تنجب 5 أو 6 أبناء ونكمل استثمار فيهم، سيرهقون الاقتصاد كما يقلل ذلك من مستوى المعيشة"، مؤكدة أنه يتم العمل بأسلوب علاجى ووقائى فى آن واحد.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع 23 جمعية أهلية اليوم.

وأوضحت القباج، أن هناك مشاكل تهدد المجتمع الريفى، مثل «زواج القاصرات، زواج الأقارب، ختان الإناث، الهجرة غير الشرعية، الاتجار بالبشر، محو الأمية، الإدمان وتعاطى المخدرات، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التمكين الاقتصادى»، لافتة إلى أن كل هذه الرسائل يجب أن تعزز بوعى إيجابى وسلوكيات وممارسات فعلية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز برسائل برنامج وعى، بجانب برنامج مودة لإعداد المقبلين على الزواج، وتقديم المشورة الأسرية، وبرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مع ضرورة تعزيز هذه الرسائل بالمجتمع.