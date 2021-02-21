وزيرة التخطيط تعقد اجتماعا غدا لتحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كتبت أسماء أمين

نفى مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ما تم تداوله عن صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة اليوم الأحد، الموافق 21 فبراير الجاري ، وبحسب ما ذكر المصدر لـ"البوم السابع" ، أن الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط ، ستعقد اجتماعا غدا الاثنين لتحديد موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة .

وعقدت منذ أيام لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبمشاركة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرى، والدكتور أسامة الجوهرى، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة القوى العاملة؛ وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

وفقا للبيانات الرسمية التي أكدتها وزارة القوى العاملة، فإنه بلغ أعداد المستحقين لصرف العمالة غير المنتظمة 1.5 مليون مواطن، خلال الثلاثة أشهر الأولى في عام 2020، بينما وصلت خلال الفترة الأخيرة خلال الشهر الجاري إلى 1.7 عامل، حيث بلغت قيمة الصرف 800 مليون جنيه مصري.