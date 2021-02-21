ورشة عمل حول النشر الدولى وتجنب المجلات المفترسة بجامعة القناة اليوم

الإسماعيلية- صبرى غانم

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس ورشة العمل الثامنة عشر التى ستقام إلكترونيا على برنامج ميكروسوفت تيمز اليوم الأحد الساعة الرابعة عصراً.

تأتى الورشة فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين الثامن "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا"، والذى يقام إلكترونيا بالكامل فى الفترة من 3 إلى 4 إبريل القادم، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر) وإشراف تنفيذى الدكتور تامر حسنين حامد - مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.

وتقام الورشة تحت عنوان النشر الدولى وتجنب المجلات المفترسة ويحاضر بها الدكتور محمد سعيد الشيمى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة القاهرة والمحرر والمحكم فى العديد من المجلات الدولية المصنفة لحضور الورشة يتم الضغط على الرابط التالى لبرنامج ميكروسوفت تيمز قبل ميعاد الورشة بعشرة دقائق.

كما يمكن حضور التدريب مباشرة عن طريق استخدام متصفح ميكروسوفت ايدج او جوجل كروم بدون الحاجة الى تنزيل البرنامج على جهاز الحاسب.

ويمنح الحاضرون شهادة الكترونية مجانية بالمشاركة يتم ارسالها فى خلال ثلاث ايام على الايميل الذى يتم به تسجيل الحضور داخل الورشة، علما بأن تسجيل الحضور يتم داخل ورشة العمل يتم عن طريق عمل سكان لكيو ار كود (QR Code) عن طريق الهاتف المحمول بواسطة اى برنامج مخصص لذلك.

كما سيتم تسجيل ورش العمل و رفعها بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعى لتعظيم الاستفادة منها لجموع شباب الباحثين فى كل الجامعات المصرية والعربية ويمكن مشاهدة كافة الورش التى ستقام على هامش المؤتمر تباعا.