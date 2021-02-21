هولندا تسجل 4720 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا

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أعلن معهد الصحة العامة في هولندا، تسجيل 17 وفاة و4720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الـ4 ساعة الماضية.

وأوضح المعهد - وفقًا لصحيفة (نذرلاندس تايمز) اليوم /الأحد/ - أن إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 15 ألفًا و217 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال الفترة ذاتها مليونًا و56 ألفًا و639 حالة.

وأشار إلى ارتفاع متوسط الإصابات المسجلة خلال آخر 7 أيام إلى 3961 إصابة، وهو أعلى متوسط للإصابات في هولندا منذ 3 فبراير الجاري.