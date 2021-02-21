اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 05:55 م
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هل تنقل القبلات عدوى فيروس نقص المناعة البشرية؟.. اعرف الاجابة

الأحد، 21 فبراير 2021 05:30 م
هل تنقل القبلات عدوى فيروس نقص المناعة البشرية؟.. اعرف الاجابة فيروس الإيدز
ندى سليم

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يعانى مصابو فيروس نقص المناعة البشرية من العديد من التنمر خلال التعاملات اليومية، نظرا للعديد من الشائعات والمعلومات الخاطئة التى ينقلها الكثيرون حول احتمالية الإصابة أو انتقال العدوى، لذا يكون الحذر هو السمة الغالبة فى التعامل مع مرضى الايدز الأمر الذى قد يؤدى الى آثار نفسية للمصابين، وطبقا لتقرير نشر في موقع انسايدر، حذر التقرير من بعض الخرافات التي قد ترتبط بالعدوى من مرض الإيدز، فمن ضمن تلك التساؤلات التي تثار كثيرا: هل القبلات تنقل العدوى بالفيروس أم لا، وتبين أن من بين الشائعات أن القبلة من شخص مصاب بالإيدز قد تنقل لك العدوى، حيث تبين أن القبلات لا تنقل العدوى بين الأشخاص.

هل القبلة تنقلك عدوى الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؟
هل القبلة تنقلك عدوى الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؟

 

وفسر التقرير كيفية انتقال العدوى من مصابى فيروس نقس المناعة، الذى أكد أن الفيروس يتواجد على اللعاب بكميات ضئيلة للغاية، كما أن الإنزيمات والأجسام المضادة الطبيعية في اللعاب تمنع الفيروس من إصابة الخلايا الجديدة.

وأوضح الخبراء أيضا أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، يتطلب وجود ما يكفي من جزيئات الفيروس في سوائل جسمك، حيث تعيش أعلى كميات من جزيئات الفيروس في الدم والسائل المنوي والسوائل المهبلية، لذا فإن الفيروسات التي تتواجد على اللعاب قليلة ولا يمكن أن تنقل لك الإصابة، لكن على الرغم من ذلك لابد أن تكون حذرا عند تقبيل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية إذا كان لديه تقرحات أو جروح في الفم.

وأشار الخبراء إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنقل فيروس نقص المناعة البشرية عبر التقبيل هي إذا كان لديك جروح كبيرة في فمك وقبلت شخصًا مصابًا بجروح كبيرة في فمه.


الايدز

فيروس نقص المناعة

مرضى الايدز

طرق انتقال الايدز

اسباب الاصابة بالايدز

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