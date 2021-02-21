هل تؤثر متلازمة تكيس المبايض على الحمل والولادة؟

كتبت فاطمة خليل

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو تكيس المبايض هي حالة هرمونية تتداخل مع الجهاز التناسلي عند النساء، تشمل أعراض تكيس المبايض العامة عدم انتظام الدورة الشهرية والسمنة، مما يجعل من الصعب على المرأة الحمل، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة حول الحمل عند الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض وكيفية الحصول على حمل صحي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هل يمكنك الحمل وأنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض؟



تعتبر الدورة الشهرية غير المنتظمة أو تأخر الدورة الشهرية أمرًا شائعًا جدًا لدى النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنهن أبدًا الحمل.

من الممكن الحمل عند المعاناة من هذه الظروف الهرمونية. قد يكون الأمر صعبًا بعض الشيء ولكنه ليس مستحيلاً

تعد مشاكل التبويض وانخفاض جودة البويضات أمرًا شائعًا ، ولكن من خلال العناية المناسبة بصحتك ، يمكن لأي امرأة تعاني من هذه الأمراض الحمل.

لماذا تؤدي متلازمة تكيس المبايض إلى مشاكل العقم؟



يعود سبب العقم أساسًا إلى سببين: عدم التوازن الهرموني وجودة البويضة.

بسبب عدم التوازن الهرموني ، تنخفض جودة البويضة ، مما يجعل الحمل صعبًا، السبب الثاني هو زيادة مستوى هرمون الإندروجين في الجسم، وهو هرمون ذكوري وقد يؤدي ارتفاع مستواه في جسم الأنثى إلى اضطراب العديد من الهرمونات التناسلية.

كيف تديري الحمل عند المعاناة من متلازمة تكيس المبايض؟



يمكن إدارة هذه المشكلات الهرمونية بسهولة عن طريق إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة، كما يمكن القيام بثلاثة أشياء تضمن حملًا صحيًا للنساء اللاتي تعانين من متلازمة تكيس المبايض.

-تناول الأطعمة الصحية: املأى طبقك بجميع أنواع الأطعمة الصحية والمغذية يمكن أن يساعد توفير المعادن والفيتامينات الكافية في التغلب على أعراض هذه الحالات.

- النشاط البدني: الحفاظ على النشاط البدني أمر حيوي لتحسين صحتك وتقوية المناعة كما أنه يحميك من الأمراض المزمنة.

-ابتعدي عن التوتر أثناء الحمل: لا تتورطى فى الكثير من التوتر عندما تكونين حاملاً.

س: هل من الضروري تناول الدواء عند المعاناة من متلازمة تكيس المبايض؟



لا يتعين على كل مريض يعاني من هذه الحالات الهرمونية تناول الأدوية حتى وما لم تكن الحالة شديدة جدًا، لا يلزم تناول الدواء بانتظام.

في معظم الأحيان يكون سبب متلازمة تكيس المبايض بسبب عادات نمط الحياة السيئة مجرد إجراء بعض التعديلات الصحية يكفي لإدارة هذه الحالات".

س: متى تستشيرين الطبيب عند الرغبة فى الحمل؟



تحتاج معظم النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض إلى استشارة الطبيب عند محاولة الإنجاب.