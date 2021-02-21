اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نجاح تعامد أشعة شروق الشمس على وجه رمسيس الثانى بالمتحف المصرى الكبير..صور

الأحد، 21 فبراير 2021 10:28 م
نجاح تعامد أشعة شروق الشمس على وجه رمسيس الثانى بالمتحف المصرى الكبير..صور تعامد أشعة شروق الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام من بناء الملك رمسيس الثاني لمعبده الفريد بأبي سمبل، والذي تتعامد فيه أشعة الشمس على وجه الملك يوميّ 21 أكتوبر و21 فبراير من كل عام، نجح أبناء المتحف المصري الكبير فى تحقيق تعامد أشعة شروق الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى، داخل مقره الأخير ببهو المتحف المصرى الكبير.
 
وبهذا تصبح الفكرة حقيقة مرتين الأولى في 21 أكتوبر الماضي من عام 2020، والثانية  في مشهد تعامد الشمس على وجه الفرعون صباح اليوم الأحد 21 فبراير  الجاري. 
eb854d69-be90-43e0-a107-64553854da9e
 
والجدير بالذكر أن العمل على إعادة تأكيد تحقيق هذه الفكرة مجددًا، جاء بعدما تبنى الفكرة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والذي كان قد وجه بدراستها علي الفور، عندما تقدم بها أحد المهندسين وتطبيقها في أكتوبر 2019 الماضي، حيث كوَّن فريقًا من مهندسي وأثري المتحف؛ للعمل على إعادة تحقيقها هندسيًا مجددًا، وفق نظرية البعد الرابع(حيث استخدام الفلك كجزء أصيل من  الإنشاءات)، ليستغرق الأمر عامًا كاملًا من الدراسات الفلكية والحسابات الهندسية الدقيقة، داخل بهو المتحف، وتحديدًا في تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، كما كان يحدث في معبد أبي سمبل، حيث تعامدت الشمس مرتين، الأولى يوم ٢١ من أكتوبر الماضي، والثانية صباح هذا اليوم 21 من فبراير الجاري وفي نفس الموعد، وتزامنًا مع الظاهرة الأصلية.
 
1fcf6d31-cf86-4385-aaad-ba9003afa907

وبهذا تتأكد إمكانية تحقيق احتفالية ثقافية وسياحية بساحة المتحف في مثل هذين الموعدين من كل عام، ومواكبة الفاعلية الحضارية الأصلية بمعبد أبي سمبل، وهو ما يهدف لتنشيط السياحة الثقافية في المستقبل القريب توافقًا مع ظاهرة تعامد أشعة الشمس على المعابد المصرية القديمة.
 
 

المتحف المصري الكبير

رمسيس الثاني

الملك رمسيس

تعامد الشمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قصور الثقافة تحتفل بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى.. صور

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 11:13 ص

باحث يستعرض رحلة تمثالى رمسيس الثانى بمناسبة مرور 200 عام على اكتشافهما

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:28 م

رحلة تمثال رمسيس من باب الحديد إلى المتحف الكبير.. اعرف الحكاية

الإثنين، 10 أغسطس 2020 04:00 ص

فيديو وصور.. حكاية متحف كفر الشيخ الجديد.. الدولة تنجزه بعد 20 عاما من الانتظار ويفتتح خلال أيام.. يضم 770 قطعة أثرية من تل الفراعين و 5 متاحف أخرى.. تكلف49 مليون جنيه.. وتمثال رمسيس الثانى مع زوجته يعيد الروح

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:36 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة