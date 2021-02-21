"مياه القناة" تنتهى من إصلاح خط مياه الشرب بالتل الكبير بعد 12 ساعة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 700 مم GRP المغذى لرافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، والمغذى لمناطق "البعالوة، الجزيرة الخضراء، وادى الملاك، الشروق، القصاصين، المحسمة القديمة، رافع أبوعليان"، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 600 مم GRP رافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، مؤكدًا على الانتهاء من أعمال الإصلاح للخط والتى استغرقت 12 ساعة متواصلة بمعرفة فرق الصيانة والشبكات بالمنطقة .

وأكد وائل عبد المنعم، رئيس منطقة التل الكبير، أنه تم إعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع وعودة الأمور إلى طبيعتها طبقا للتوقيتات المحددة لأعمال الإصلاح، وقامت الشركة بتوفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

وفى سياق متصل، أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، الانتهاء من أعمال الإصلاح لكسر عداية 4 بوصة بمنطقة المنايف بالإسماعيلية والمغذية لقرى أو عساكر و6 أكتوبر وعدد من العزب بقرية المنايف بمعرفة فريق الشبكات بمنطقة أبوصوير والفنيين بالورشة المركزية بالإسماعيلية.

وفى منطقة القصاصين تم الانتهاء من أعمال الإصلاح لخط مياه قطر 6 بوصة بمركز ومدينة القصاصين وتغيير بعض إجزاء من الخط بطول 12 متر نظرًا لتهالكها بمعرفة فريق الشبكات بمنطقة القصاصين محمود حسونة رئيس المنطقة، وانتهاء إصلاح كسر خط 4 بوصة بقرية أم عزام .

وفى منطقة القنطرة شرق تم الانتهاء من أعمال الاصلاح بكسر خط 2 بوصة بالمدينة الجديدة، وتم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لعدم تأثر المواطنين بانقطاع المياه لفترة طويلة، وتم إعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع، وعودة الأمور الى طبيعتها، مشيرًا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.

إصلاح خط مياه الشرب بالتل الكبير

إصلاح خط مياه الشرب بالتل الكبير

إصلاح خط مياه الشرب بالتل الكبير