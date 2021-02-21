موسكو تستعد لموجة صقيع لم تشهدها منذ 65 عاما

موسكو (أ ش أ)

تستعد العاصمة الروسية موسكو لموجة صقيع لم تحدث منذ 65 عاما، حيث ستنخفض فيها درجات الحرارة لتصل إلى 27 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.



وأشار يفغيني تيشكوفيتس المسئول في مركز (فوبوس) للطقس - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إلى تفاوت درجات الحرارة المنخفضة عشية بعد غد الثلاثاء، فى أجزاء من العاصمة، قائلا "سيضرب الصقيع المتلألئ أجزاء واسعة من العاصمة لتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، لتصل في ضواحي العاصمة إلى 30 تحت الصفر فى بعض المناطق".



يذكر أن آخر مرة كان الطقس فيها شديد البرودة فى موسكو قبل 65 عامًا، عندما سجل خبراء الأرصاد الجوية 27.1-، وأقل درجة حرارة تم تسجيلها في عام 1945 حيث تجمدت موازين الحرارة عند حوالى 30.5- درجة.

