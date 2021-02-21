اليوم السابع
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مقتل 7 في تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري قرب مطار أبوجا

الأحد، 21 فبراير 2021 04:30 م
مقتل 7 في تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري قرب مطار أبوجا تحطم طائرة
(رويترز)

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 قال سلاح الجو النيجيري في بيان إن طائرة تابعة له تحطمت قرب مطار أبوجا مما أسفر عن مقتل سبعة أفراد اليوم الأحد.

 

الطائرة النيجيرية
الطائرة النيجيرية

 

وأضاف  وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا إن طائرة ركاب صغيرة تابعة للجيش النيجيري تحطمت لدى اقترابها من مدرج مطار أبوجا اليوم الأحد نتيجة عطل أصاب محركها.

 

تحطم الطائرة النيجيرية
تحطم الطائرة النيجيرية

 

وأشار سيريكا على تويتر "تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 للتو قرب مدرج مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك بينما كانت في طريقها إلى (مدينة) مينا". وتقع مينا على بعد 110 كيلومترات شمال غربي أبوجا.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات من العسكريين ومسؤولي المطار كانوا في منطقة تغطيها الأشجار قرب المطار حيث تناثر الحطام.

ولا توجد أي إشارة على وجود مصابين. وقال الشاهد إن سيارات الإطفاء تقف في مكان قريب على الرغم من عدم وجود حريق أو دخان.

 


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