اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 06:48 م
خالد صلاح
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مقتل سبعة أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار أبوجا فى نيجيريا

الأحد، 21 فبراير 2021 06:01 م
مقتل سبعة أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار أبوجا فى نيجيريا تحطم طائرة نيجيرية
أ ش أ

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تحطمت اليوم الأحد طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا، وأسفر الحادث عن مقتل سبعة أشخاص كانوا على متنها.
وقال وزير الطيران النيجيري، هادي سيريكا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا نتيجة لعطل أصاب محركها.
وأضاف سيريكا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحطمت طائرة عسكرية من طراز (كينج إير 350) لتوها بالقرب من مدرج مطار أبوجا، بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك، بينما كانت في طريقها إلى مدينة (مينا)".
من جهته، قال سلاح الجو النيجيري في بيان إن تحطم طائرة تابعة له قرب مطار أبوجا أسفر عن مقتل سبعة أفراد.

الطائرة تحطمت بالقرب من مطار أبوجا
الطائرة تحطمت بالقرب من مطار أبوجا
بقايا الطائرة النيجيرية
بقايا الطائرة النيجيرية
تحطم الطائرة فى نيجيريا
تحطم الطائرة فى نيجيريا
جانب من المشهد بالقرب من مطار أبوجا
جانب من المشهد بالقرب من مطار أبوجا
مواطنون يتابعون المشهد المأساوى
مواطنون يتابعون المشهد المأساوى

 


نيجيريا

تحطم طائرة عسكرية

مطار أبوجا

أبوجا

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