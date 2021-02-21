مقتل سبعة أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار أبوجا فى نيجيريا

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تحطمت اليوم الأحد طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا، وأسفر الحادث عن مقتل سبعة أشخاص كانوا على متنها.

وقال وزير الطيران النيجيري، هادي سيريكا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا نتيجة لعطل أصاب محركها.

وأضاف سيريكا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحطمت طائرة عسكرية من طراز (كينج إير 350) لتوها بالقرب من مدرج مطار أبوجا، بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك، بينما كانت في طريقها إلى مدينة (مينا)".

من جهته، قال سلاح الجو النيجيري في بيان إن تحطم طائرة تابعة له قرب مطار أبوجا أسفر عن مقتل سبعة أفراد.



الطائرة تحطمت بالقرب من مطار أبوجا



بقايا الطائرة النيجيرية



تحطم الطائرة فى نيجيريا



جانب من المشهد بالقرب من مطار أبوجا