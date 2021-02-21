مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 8471 ن ط ر ملاكي، و2648 ن ق د نقل بمقطوره بالطريق الدائري أمام عزبة الشقراني بمركز سمالوط.

وأسفر الحادث عن مصرع مينا صفوت 40 عاما سائق، ومقيم بمركز بني مزار، وإصابة 3 أخرين هم: أحمد فتحي علي 40 عاما سائق، محمود مرزوق 27 عاما، وأخر جاري التعرف عليه، بسحجات وكدمات بالجسم ومقيمين بمركز سمالوط وتم نقل المصابين لمستشفي قلوصنا والجثة لمشرحة الراعي الصالح بسمالوط.

كما شهدت المحافظة حادثين أخرين أسفر عن إصابة 8 أشخاص الأول بمركز مطاي، وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتصادم سيارة ملاكي، بعامود إنارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة قائدها مصطفى محمد 16 عامًا، واثنين من مستقليها هما، رجب رمضان 59 عامًا، وأحمد خلف 24 عامًا، جرى نقلهم إلى المستشفى العام.

والحادث الثاني، داخل مركز أبوقرقاص،عندما تلقى مأمور مركز الشرطة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية بلنصورة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة5 أشخاص، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام.