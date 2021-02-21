مصرع شخصين وضبط 3 فى مشاجرة على قطعة أرض بطريق بنى سويف الزعفرانة

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخصان مصرعهما فى مشاجرة نشبت بين طرفين على حيازة قطعة أرض على الطريق الصحراوى بنى سويف الزعفرانة. تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا بوقوع مشاجرة بين طرفين ووقوع وفيات، بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض على طريق بنى سويف الزعفرانة.

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف، برئاسة المقدم هشام الخولى رئيس المباحث إلى موقع البلاغ، وتم القبض على ثلاثة أشخاص .

ودلت التحريات الأولية إلى وقوع مشاجرة بين طرفين على حيازة قطعة أرض بالأسلحة النارية نجم عنها مصرع منصور .م.ا ، وعمر .ا.ى فيما ألقت قوات الأمن القبض على ياسر .م، ووليد .أ واحمد .ه. كما تم ضبط الأسلحة المستخدم فى المشاجرة وفوارغ الطلقات.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة إلى أمرت بإيداع الجثتين مشرحة المستشفى وتكليف وحدة البحث الجنائى بالتحريات عن الواقعة.