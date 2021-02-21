مصادر ليبية تكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق

كتب : أحمد جمعة

كشفت مصادر أمنية ليبية تفاصيل محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا فى منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن سيارة مصفحة يستقلها مسلحون هاجمت موكب وزير الداخلية بوابل من الرصاص.

وأكدت المصادر الليبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن الحرس الخاص لوزير داخلية الوفاق تمكن من القبض على اثنين من المهاجمين وإصابة أحد المسلحين وتم نقله إلى المستشفى، موضحة أن فريق من النيابة العامة يقوم بالتحقيق مع المسلحين الذين ألقى القبض عليهم.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، الأحد، عن مصادر تأكيدها نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا من محاولة اغتيال فى منطقة جنزور، وذلك بعد إطلاق سيارة مصفحة لوابل من الرصاص على موكب الوزير.

وأكدت وسائل الإعلام الليبية إصابة أحد حراس الوزير ويتم مطاردة إحدى السيارات والقبض على شخصين شاركوا فى محاولة الاغتيال.