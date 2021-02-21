مستشار الأمن القومى الأمريكى: الرد على ما قامت به روسيا لن يقتصر على العقوبات

كتب أحمد عرفة

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل استمرار إيران فى احتجاز رهائن أمريكيين بطرق غير عادلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من أجهزة الاستخبارات الأمريكية القيام بمراجعة شاملة للهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له مؤسسات أمريكية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الرد على ما قامت به روسيا يستغرق أسابيع لا أشهرا ولن يقتصر على العقوبات.