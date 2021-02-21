مدير مبادرة حياة كريمة: مايحدث فى الريف المصرى تحرك غير مسبوق

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مايحدث فى الريف المصرى هو تحرك غير مسبوق ولم يحظى الريف المصرى خلال عدة عقود بأى تطوير .

وتابع عبد الفتاح خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة، أن هناك تكامل وتنسيق بين الوزارات المختلفة فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، مشيرا أن وزارة التضامن الاجتماعة تستهدف مجموعة كبيرة من التدخلات في المشروع القومى لتطوير الريف تمكين اجتماعى واقتصادى لمواطنين القرى المستهدف تطويرها، مضيفا: تقيم الوزارة وحدة إنتاجية بكل قرية للمساهمة فى رواج الاقتصاد المحلى لسكانها .