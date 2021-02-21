اليوم السابع
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مدير مبادرة حياة كريمة: مايحدث فى الريف المصرى تحرك غير مسبوق

الأحد، 21 فبراير 2021 08:10 م
مدير مبادرة حياة كريمة: مايحدث فى الريف المصرى تحرك غير مسبوق حياة كريمة-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مايحدث فى الريف المصرى هو تحرك غير مسبوق ولم يحظى الريف المصرى خلال عدة عقود بأى تطوير .
 
وتابع عبد الفتاح خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة، أن هناك تكامل وتنسيق بين الوزارات المختلفة فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، مشيرا أن وزارة التضامن الاجتماعة تستهدف مجموعة كبيرة من التدخلات في المشروع القومى لتطوير الريف تمكين اجتماعى واقتصادى لمواطنين القرى المستهدف تطويرها، مضيفا: تقيم الوزارة وحدة إنتاجية بكل قرية للمساهمة فى رواج الاقتصاد المحلى لسكانها .

حياة كريمة

تطوير القرى

الرئيس السيسى

مبادرة حياة كريمة

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