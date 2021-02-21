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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اتفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووى

الأحد، 21 فبراير 2021 10:01 م
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اتفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووى ايران
كتب أحمد عرفة

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عقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرا صحفيا في العاصمة الإيرانية طهران خلال زيارته للعاصمة الإيرانية رفاييل جروسي، قائلا: محادثاتي في طهران كانت جيدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اتفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووي، موضحا أن هناك تفاهم ثنائي مؤقت مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش.

ولفت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن هناك اتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر، متابعا: اتفقنا على عدد من القضايا الفنية مع إيران.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حرصنا على إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش، موضحا أنه سيتاح لمفتشينا الوصول لمعلومات من منشآت إيران النووية مدير الوكالة الذرية: توصلنا لحل مؤقت مع إيران يسمح باستمرار عمليات تفتيش منشآتها النووية.

 


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