محافظ سوهاج يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث آليات العمل والتعاون المشترك

سوهاج محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، لبحث آليات العمل والتعاون المشترك لخدمة المواطن السوهاجى، بحضور السيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ .

وأعرب محافظ سوهاج، عن ترحيبه بجميع النواب ممثلى الشعب، مشيراً إلى الاهتمام بكافة الآراء والمقترحات بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، بتضافر جهود جميع أبنائها، والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والشعبية.

وناقش اللقاء عددا من القضايا والموضوعات التى تهم المواطن السوهاجى بمختلف القطاعات، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتربية والتعليم، والطرق والكباري، وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة، ومنها "مبادرة حياة كريمة"، و"تطوير الريف المصري"، والتطوير العمرانى لعواصم المدن، وملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء.

واستمع المحافظ خلال اللقاء أيضا للآراء والمقترحات التى عرضها النواب، وأجاب على الأسئلة والاستفسارات التى تم طرحها، مستعرضاً جهود المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم عمل لجان مصغرة خلال المرحلة القادمة تضم كل لجنة عدد من النواب، على أن يتم من خلالها مناقشة الموضوعات والقضايا الخاصة بكل قطاع فى حضور المسئولين التنفيذيين لكل قطاع، بهدف الوقوف على المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك على غرار اللجان المشكلة بمجلس النواب .