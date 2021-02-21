محافظ المنيا يفتتح مكتب تموين قرية بنى عبيد المطور بأبو قرقاص ضمن "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، مكتب تموين قرية بنى عبيد المطور بمركز أبو قرقاص، ضمن تنفيذ عدد من الخدمات والمشروعات بقرى مركز أبو قرقاص المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يخدم المكتب 4 قرى رئيسية وهى (بنى عبيد - بنى موسي- جريس- اسمنت) ، بتوابع تصل إلى 23 قرية بإجمالى تعداد سكان 228 ألفا و 113 فردا، ويقدم كافة الخدمات التموينية والتى منها "بدل تالف- بدل فاقد- نقل من محافظة إلى أخري- رقم سري- - استلام بطاقة جديدة- والعديد من الخدمات الأخرى".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مركز أبو قرقاص وعدد من نواب الشيوخ والبرلمان، وممثلى البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديرى الخدمات وممثلى الهيئات بالقطاعات المنفذة للمشاريع .

وأكد المحافظ أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فإن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهى مراكز "أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة ، العدوة" بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى وتعليم ووحدات صحية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المركز يأتى ضمن 16 مركز مطور تم تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم افتتاح 3 مراكز منها بحضور وزير التموين ومحافظ المنيا، وهذا المكتب يعد الرابع، وسيتوالى افتتاح باقى المراكز المتطورة تباعاً.

وتفقد محافظ المنيا عقب افتتاح المكتب عددا من المواقع الجارى العمل بها ضمن المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، حيث تابع المحافظ أعمال تبطين وتأهيل ترعة بنى عبيد ،وكذلك أعمال إنشاء كوبرى للمارة أمام قرية نزلة جريس ، كما تفقد الموقع العام لمد شبكات الصرف الصحى بنزلة جريس وكذلك موقع إنشاء محطة رفع صرف صحى جريس.

وأجرى المحافظ خلال تفقده للمشاريع الجارى العمل بها لقاءات حوارية، مع أهالى القري، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التى تجريها المحافظة مع أهالى القرى المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث هنا محافظ المنيا الأهالى بدخول عدد من الخدمات والمشاريع لتلك القرى، معربا عن خالص شكره وتقديره، للسيد رئيس الجمهورية، على مشروعات حياة كريمة والتى سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقى فى القرى بالمحافظة.

ووجه المحافظ بدراسة إدراج مدرسة السلام الإعدادية بنزلة جريس ضمن المبادرة للإحلال والتجديد، استجابة لطلب الأهالى وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التى تستهدف أكبر عدد من المواطنين، مشيراً إلى ان اعمال التطوير تشمل كافة القطاعات الخدمية المتعلقة بصورة مباشرة بحياة المواطنين والتى تحقق المصلحة العامة لهم.

وفى سياق آخر، بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مع وفد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ، لدعم أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والبرنامج، وخاصة فى ظل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومى للمرأة بالمنيا ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، وضم وفد البرنامج أحمد مختار منسق برنامج الأغذية العالمى بالمنيا ، المهندسة دعاء عرفه مديرة برامج الحماية الاجتماعية بالبرنامج ، أشرف أديب مسؤول برنامج تحسين سبل المعيشة بالبرنامج .

وناقش المحافظ مع ممثلى البرنامج أنشطة التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب والتى سينفذها البرنامج فى قرى مبادرة حياة كريمة من خلال تدريب السيدات والشباب بالقرى على تبنى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ثم يليها المرحلة الثانية والتى تتضمن الإقراض من البرنامج لتنفيذ تلك المشروعات وفتح أبواب رزق للأهالي.

ووجه المحافظ مسؤولى البرنامج، بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة لإعداد خطة عمل بالبرنامج من خلال اختيار المتدربات ومكان التدريب وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وتحت اشراف مكتب السكرتير العام.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه ودعمه الشديد لتلك المبادرات، ضمن تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتاحة فرص العمل للشباب ودعم المرأة و صغار المزارعين وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بينهم وبين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمساعدة ودعم الفئات الاولى بالرعاية والتخفيف عنها.