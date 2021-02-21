محافظ المنوفية يلتقى عددا من النواب ويؤكد ضرورة التعاون للارتقاء بمستوى الخدمات

المنوفية - محمد فتحى

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب بمكتبه بالديوان العام، وذلك حرصاً على التواصل المستمر مع جموع البرلمانيين بما يساهم فى تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم .

جانب من اللقاء

وفى بداية اللقاء أكد المحافظ حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، مع وضع المقترحات والرؤى الجادة لحل المشكلات التى تعانى منها المحافظة.

وتناول اللقاء عرض لأهم المشروعات التى تتم على أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات، وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ تلك المشروعات بما يحقق رضا المواطن .