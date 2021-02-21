محافظ القليوبية يكلف مدير الصحة بالتحقيق فى أزمات مستشفى كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالتحقيق في عدد من الشكاوى الواردة من الأطقم الطبية والتمريض والمواطنين، والخاصة بمستشفى كفر شكر المركزى، بسبب سوء توزيع النوبتجيات بالمستشفى، وعدم التشغيل الكامل للمستشفى.

كما وجه الهجان، خلال زيارته للمستشفى، مؤخرا، بعد تشغيلها واستقبال المرضى، بضرورة توفير كافة الأطقم الطبية في كافة التخصصات، فضلًا عن التعاقد مع أطباء الباطنة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وتجهيز غرف عناية مركزة لغير المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، للاستفادة من المستشفى بشكل كامل.

كما تفقد المحافظ أيضاً أعمال تركيب 41 ماكينة غسيل كلوي، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء وبدء استقبال المرضي، حيث وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، والتى تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي و قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي و طوخ المركزي. وتابع الهجان خلال الجولة موقف تسريب مياه الصرف اسفل عدد من العمارات السكنية بالمياه بشارع طراد النيل وهى المشكلة التى عانى منها الأهالى منذ عام 2008 .