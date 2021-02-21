اليوم السابع
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محافظ القليوبية يشهد استلام قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي ببرشوم

الأحد، 21 فبراير 2021 03:35 م
محافظ القليوبية يشهد استلام قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي ببرشوم محافظ القليوبية خلال الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إجراءات استلام قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 625 متر2 تقريبا تابعة لحماية النيل، تقع بقرية برشوم بمركز ومدينة طوخ وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة قرى "برشوم الكبرى - برشوم الصغرى" والشركة المنفذة شركة قها للصناعات الكيماوية بإشراف فني لمحافظة القليوبية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم التنسيق مع القيادات الأمنية لتسليم قطعة الأرض لإقامة محطة رفع برشوم باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويتقدم محافظ القليوبية، بخالص الشكر والتقدير لمديرية أمن القليوبية وجميع قياداتها وأعضاء مجلس النواب على الجهود التى بذلت لتأمين استلام قطعة الأرض للبدء فى تنفيذ المشروع الذي يحقق حلما طالما تمناه الأهالي بقريتي برشوم الكبرى والصغرى.

وجاءت إجراءات تسليم الأرض بحضور اللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية، وأحمد وزيري رئيس مركز ومدينة طوخ، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومسئولي المساحة بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة طوخ.

استلام قطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحى

استلام قطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحى

 

ثبيت اللوحة الخاصة بالمشروع
ثبيت اللوحة الخاصة بالمشروع

 

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

خلال تسليم قطعة الأرض
خلال تسليم قطعة الأرض

 

محافظ القليوبية خلال استلام الأرض
محافظ القليوبية خلال استلام الأرض

 


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محافظ القليوبية

مياه الشرب بالقليوبية

الصرف الصحى

الصرف الصحى بطوخ

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