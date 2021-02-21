اليوم السابع
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محافظ الشرقية يوجه أصحاب المطاعم بعدم استخدام مكبرات الصوت بالزقازيق.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 11:57 ص
محافظ الشرقية يوجه أصحاب المطاعم بعدم استخدام مكبرات الصوت بالزقازيق.. صور أحد المطاعم
الشرقية - إيمان مهنى

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ثناء فوزى رئيسة حى ثان الزقازيق بتنفيذ حملة مكبرة على أصحاب المطاعم بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق للتنبيه عليهم بعدم استخدام مكبرات الصوت سواء بالمطاعم أو بالموتوسكلات الخاصة بهم لتوصيل الطلبات لمنازل المواطنين مما تتسبب فى حدوث ضوضاء وإزعاج  للمواطنين وتوقيع غرامه مالية فورية على غير الملتزمين .

ومن جانبه أوضح سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة، أنه تم التنسيق مع رئيسة حى ثان الزقازيق بالقيام بالمرور على المطاعم والمحال التجارية بنطاق الحى و تحزيرهم من إستخدام الكاسيت بصوت عالى سواء داخل المطاعم أو  بالموتوسكلات المخصصة لتوصيل الطلبات لمنازل المواطنين مما تتسبب فى إزعاج المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتغريم أصحاب المطاعم فضلاً على التحفظ على المعدات المصدرة للأصوات بصوت مزعج.

وكان "واتس اب" محافظ الشرقية، قد تلقى شكوى من أهالى منطقة القومية يتضررون فيها من الأصوات المرتفعة باستخدام مكبرات الصوت التى يتم تركيبها على الموتوسكلات المخصصة لتوصيل الطلبات لمنازل المواطنين مما تتسبب فى التلوث السمعى للمواطنين.

قدم أهالى منطقة "القومية" بالزقازيق الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

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