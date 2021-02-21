محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول البنجر بمصنع السكر.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور خالد بدوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

قدم الدكتور خالد بدوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر عرضاً تفصيلياً عن آليه العمل بالشركة حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة الشرقية لصناعة السكر شركة مساهمة مصرية تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج وتبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع أثناء موسم البنجر 12 ألف طن بنجر/ اليوم لمدة 140 يوم سنوياً بإجمالى مليون و600 ألف طن من محصول بنجر السكر لتنتج 220 ألف طن سكر أبيض من البنجر كما ينتج المصنع 96 ألف طن أعلاف حيوانية و 87 ألف طن مولاس وتسعى الشركة لتصدير منتجاتها إلى الخارج .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المصنع يضم أحدث وحده لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير 2000طن / اليوم يمكنها ان تعمل لمدة 160 يوم متواصل لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام ويتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية ويعمل بالشركة 750 عامل كما أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة وسلامة الغذاء, مشيرا الى أنه تم انشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فدان وتبلغ المساحه المزروعه بنجر 70 فدان بالإضافة الى التعاقد مع اكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر وجارى الإنتاج حاليا من الخط الأول أخذاً فى الاعتبار التوسعات المستقبلية والصناعات التحويلية المزمع انشاؤها فى المستقبل.

أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة ستساهم فى تطوير وزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة عن طريق التوسع الرأسى فى الإنتاجية من خلال استخدام أحدث المعدات فى الزراعة والخدمة والحصاد، لافتاً إلى أنها حققت إنتاجية وصلت إلى 45 طن /الفدان من محصول البنجر.

تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المصنع وخطوط الإنتاج مشيداً بالإجراءات الوقائية المطبقة بالمصنع والتزام العاملين بارتداء الكمامة الواقية والقفازات والسترات الواقية أثناء العمل لتوفير أقصى درجات الحماية لهم

أكد محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للشركة تأتى فى إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد ولسد الفجوة بين الوارد والمستهلك حيث تقدم الشركة مشروعا استراتيجياً للدولة يعود بالنفع على تحسين الاقتصاد القومى وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب.

أضاف المحافظ أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة فى تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات الخدمية.

أهدى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر درعا تذكارياً لمحافظ الشرقية مقدما له الشكر لدورة فى تذليل كافة العقبات امام الشركة لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح وتصحيح الأوضاع المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون كما أهدى المحافظ لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر شعار المحافظة تقديراً لدور الشركة فى توفير السكر بالسوق المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج .