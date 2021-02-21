اليوم السابع
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محافظ البحيرة يؤكد استمرار الحملات لمراجعة المعديات النهرية وإيقاف المخالفين

الأحد، 21 فبراير 2021 04:49 م
محافظ البحيرة يؤكد استمرار الحملات لمراجعة المعديات النهرية وإيقاف المخالفين المعديات
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين مع التأكيد على إيقاف عملها حال قيام الرياح والأمطار الغزيرة.

وفى هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمركز رشيد وشبراخيت وكوم حمادة، بمتابعة أعمال المعديات والمراسى بنطاقها والتأكد من الالتزام بالحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان المقررة .

 

 


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