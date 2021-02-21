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محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 05:28 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى.. صور
الإسماعيلية - السيد فلاح

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حرص اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تفقد المجمع الطبي للاطمئنان على استكمال سير العمل بعد تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل، ويرافقه الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور حسن درويش، مدير هيئة الإسعاف بالإسماعيلية.

وفى مستهل الجولة قام محافظ الإسماعيلية بتفقد المبانِ التخصصية والطوارئ بالمجمع الصحى والذى يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات وعلى أعلى مستوى للمواطنين.

كما تفقد مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالمجمع الطبى، والذى يضم 8 غرف داخلية، و89 ماكينات غسيل كلوى، و3 غرف عمليات، و8 أسرّة رعاية مركزة، و6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد اللواء شريف بشارة أعمال الميكنة والتحول الرقمى بالمركز والتأكد من انتظام تسجيل المواطنين بالمنظومة.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بمدى وعى أهالى الإسماعيلية وتسجيلهم بالمنظومة، حيث تجاوزت نسبة تسجيل المواطنين بمحافظة الإسماعيلية 85% من إجمالى سكان المحافظة والبالغ عددهم 1,350 مليون نسمة من منتفعى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.

وخلال الجولة التقى محافظ الإسماعيلية بزائرى المجمع من المرضى فى جميع الأقسام المختلفة للاطمئنان على صحتهم، والتأكد من سير العملية العلاجية وذلك من بداية دخولهم وحتى تلقى الخدمة، وأشاد المواطنين بأداء الخدمة الطبية المقدمة وبحسن معاملة الأطباء وحرصهم على تلقى الخدمة كاملة.

كما أوصى محافظ الإسماعيلية ممرضى المجمع بمزيد من الاهتمام للمرضى بشكل متميز، مشيرا إلى أن الممرضين هم الركائز الأساسية لنجاح المنظومة و الاِرتقاء بمستوى الخدمة الصحية.

يذكر أن من المقرر أن تغطى منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية 66منشأة طبية فى مرحلة التشغيل الكلى للمنظومة منهم 54 وحدة ومركز بالإضافة إلى 12مستشفى، لخدمة أهالى الإسماعيلية المنتفعين بالمنظومة.

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (2)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (3)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (4)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (5)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (6)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (7)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (8)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (9)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (10)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (11)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (12)
 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفيات لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى (1)
 

 

 

 


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