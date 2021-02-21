محافظ أسيوط يعلن بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلى بمركزى صدفا والقوصية

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه على تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة لتكون قادرة على تأدية الخدمة بطريقة لائقة ومميزة واستغلال كافة الإمكانات المتاحة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضارى، لافتاً إلى تدعيم منظومة النظافة بالمراكز والأحياء بمعدات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين تماشياً مع خطط الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة.



بالمعدات الجديدة للكنس الآلي

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بمواصلة أعمال النظافة والتخلص الآمن من المخلفات وتوزيع حاويات وصناديق القمامة بالميادين والشوارع ورفعها خلال حملات دورية ويومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية فضلاً عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلى ومعدات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتى تم تدعيم منظومة النظافة بها مؤخراً.

صناديق القمامة

وأضاف محافظ أسيوط، أن المعدات الجديدة للكنس الآلى وشفط الأتربة والتى وصلت مؤخراً وتم توزيعها قد بدأت بالفعل العمل فور وصولها بعدد من المراكز والأحياء من بينها مركزى صدفا والقوصية تحت إشراف حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهما لرفع كفاءة منظومة النظافة والقضاء على كافة تجمعات القمامة والمخلفات وشفط الأتربة.



بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا

وأوضح المحافظ، أنه تم توزيع حاويات وسلات قمامة على عدد من المناطق على أن يتم توزيع أخرى فور توافر دفعات جديدة مناشدًا المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على النظافة، مشيرا إلى تقديمه لأوجه الدعم وتذليل العقبات لرفع مستوى منظومة النظافة ككل خاصة بالشوارع والميادين ودهان البلدورات ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالى بما يليق بالمحافظة.

كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.